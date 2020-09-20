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На Кубани полицейский насмерть сбил школьницу и уехал с места ДТП ремонтировать машину

Инцидент произошёл накануне вечером, проводится служебная проверка.

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Фото © Shutterstock

В Краснодарском крае в ДТП погибла 16-летняя школьница. Инцидент произошёл в Старокорсунской станице, когда автомобиль KIA сбил подростка на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места происшествия, а девушка скончалась на месте.

Авария случилась накануне вечером. По словам очевидцев, машина двигалась на высокой скорости, находившийся за рулём поздно заметил пешехода. Как передают "Вести. Кубань", виновника ДТП нашли через несколько часов в одном из автосервисов. При задержании он утверждал, что работает в правоохранительных органах, и показывал удостоверение.

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Впрочем, блюститель порядка не теряет надежды помириться с пострадавшим.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего полицейского ППС УМВД РФ по городу Краснодару. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СКР по региону. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф рассказывал о лобовом ДТП под Воронежем, в котором погибло четыре человека.

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