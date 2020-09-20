СМИ: Британские флот и авиация активизировались у границы России

Британские военные решили проверить обороноспособность России. С этой целью они увеличили интенсивность патрулирования у её границы, сообщает The Sunday Times.

Издание назвало такую операцию беспрецедентной. Её цель — найти слабости обороны РФ, чтобы была возможность использовать их в будущем. По данным газеты, с последней недели августа 28 самолётов ВВС Великобритании замечены у российской границы в районе Чёрного моря и побережья Кольского полуострова.

Отмечается, что в полётах на большую дальность участвовали истребители Typhoon, самолёты-заправщики Voyager, самолёт радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Всё это совпало с международной морской операцией за Северным полярным кругом. В ней задействованы фрегат типа 23 Sutherland и танкер "Тайдспринг" класса "Тайд" ВМС Великобритании, эскадренный миноносец типа Arleigh Burke ВМС США и фрегат Thor Heyerdahl типа Fridtjof Nansen ВМС Норвегии.