Гуляла по трассе в костюме Евы. Обнажённая женщина поразила автомобилистов в Раменском

Видеозапись с места события в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Прогулку в стиле ню устроила экстравагантная девушка в Раменском. Она шокировала местных водителей, выйдя на середину трассы в чём мать родила.

Естественно, это не осталось незамеченным и для полиции. Машина стражей порядка аккуратно сопровождала молодую особу, которая, никого не стесняясь, шла по дороге и размахивала руками.

Медики готовились встретить её в конце пути. Однако дамочка оказалась бойкой. Когда в прямом смысле под белы рученьки её пытались усадить в машину, она умудрялась вырываться, не прекращая кричать. С большим трудом терпеливые сотрудники полиции смогли усадить даму в карету скорой помощи.

О дальнейшей судьбе необычной "бодипозитивщицы" пока не сообщается. Некоторые проезжавшие мимо водители сочли, что у дамы попросту белая горячка. Несмотря на это, поведение девушки мужчины особо не критиковали.