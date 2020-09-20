Гуляла по трассе в костюме Евы. Обнажённая женщина поразила автомобилистов в Раменском

Прогулку в стиле ню устроила экстравагантная девушка в Раменском. Она шокировала местных водителей, выйдя на середину трассы в чём мать родила.
Естественно, это не осталось незамеченным и для полиции. Машина стражей порядка аккуратно сопровождала молодую особу, которая, никого не стесняясь, шла по дороге и размахивала руками.
Медики готовились встретить её в конце пути. Однако дамочка оказалась бойкой. Когда в прямом смысле под белы рученьки её пытались усадить в машину, она умудрялась вырываться, не прекращая кричать. С большим трудом терпеливые сотрудники полиции смогли усадить даму в карету скорой помощи.
Обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных позПользователи "Твиттера" были поражены смелостью и дерзостью этой незнакомки.
О дальнейшей судьбе необычной "бодипозитивщицы" пока не сообщается. Некоторые проезжавшие мимо водители сочли, что у дамы попросту белая горячка. Несмотря на это, поведение девушки мужчины особо не критиковали.
Ранее российская актриса Кристина Асмус опубликовала фото в полностью обнажённом виде из ванной. По её словам, селфи было сделано в рамках съёмок скандально известного фильма "Текст" по заданию режиссёра. Были и другие фотографии, рассказала Асмус, но они не вошли в конечный вариант киноленты.