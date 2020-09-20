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Гуляла по трассе в костюме Евы. Обнажённая женщина поразила автомобилистов в Раменском

Её долго ловили и еле-еле усадили в скорую.

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Видеозапись с места события в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Прогулку в стиле ню устроила экстравагантная девушка в Раменском. Она шокировала местных водителей, выйдя на середину трассы в чём мать родила.

Естественно, это не осталось незамеченным и для полиции. Машина стражей порядка аккуратно сопровождала молодую особу, которая, никого не стесняясь, шла по дороге и размахивала руками.

Медики готовились встретить её в конце пути. Однако дамочка оказалась бойкой. Когда в прямом смысле под белы рученьки её пытались усадить в машину, она умудрялась вырываться, не прекращая кричать. С большим трудом терпеливые сотрудники полиции смогли усадить даму в карету скорой помощи.

Обнажённая девушка вышла на протесты в США и прогнала полицию, показав несколько откровенных поз

Пользователи "Твиттера" были поражены смелостью и дерзостью этой незнакомки.

О дальнейшей судьбе необычной "бодипозитивщицы" пока не сообщается. Некоторые проезжавшие мимо водители сочли, что у дамы попросту белая горячка. Несмотря на это, поведение девушки мужчины особо не критиковали.

Ранее российская актриса Кристина Асмус опубликовала фото в полностью обнажённом виде из ванной. По её словам, селфи было сделано в рамках съёмок скандально известного фильма "Текст" по заданию режиссёра. Были и другие фотографии, рассказала Асмус, но они не вошли в конечный вариант киноленты.

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