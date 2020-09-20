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В Петербурге мужчина с ножом напал на соседа по дому

При задержании он оказывал сопротивление, полицейским пришлось применить оружие.

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Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге вооружённый ножом мужчина напал на соседа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Уточняется, что в одной из квартир на Витебском проспекте произошёл конфликт между соседями, в ходе которого один из них ранил другого.

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По данным следствия, перед этим он её изнасиловал и нанёс не менее 25 ударов ножом.

Прибывшие на место происшествия полицейские попытались задержать нападавшего, однако он оказал активное сопротивление и угрожал стражам порядка ножом. Правоохранителям пришлось применить оружие, мужчине была оказана медицинская помощь.

В данный момент задержанный находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Лайф сообщал, что в Северной столице курьера интернет-магазина Lamoda жестоко избили и изрезали ножом. 28-летний пострадавший попал в больницу в тяжёлом состоянии с ранениями головы, шеи и другими травмами.

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