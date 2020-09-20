В Петербурге мужчина с ножом напал на соседа по дому

В Санкт-Петербурге вооружённый ножом мужчина напал на соседа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Уточняется, что в одной из квартир на Витебском проспекте произошёл конфликт между соседями, в ходе которого один из них ранил другого.

Прибывшие на место происшествия полицейские попытались задержать нападавшего, однако он оказал активное сопротивление и угрожал стражам порядка ножом. Правоохранителям пришлось применить оружие, мужчине была оказана медицинская помощь.

В данный момент задержанный находится в отделе полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.