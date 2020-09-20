"Слушал, вникал в детали". Девушка рассказала о своём общении с рыбинским маньяком на сайте знакомств

Жительница Ярославской области рассказала, как познакомилась с Виталием Молчановым, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве детей своей сожительницы. В беседе с изданием "76.ru" девушка призналась, что они начали общаться на сайте знакомств пять-шесть лет назад и сначала мужчина показался ей очень милым.

— Каждый день желал доброго утра и спокойной ночи, делал комплименты и присылал фото. Как теперь понимаю — старые снимки. Был очень участлив, слушал, вникал в детали, — поведала девушка.

Она также сообщила, что переписка с Молчановым прекратилась по её инициативе после того, как мужчина перешёл к интимным намёкам.

По словам девушки, когда она узнала из новостей, что сотворил мужчина, была ошеломлена.

— Меня аж подкинуло, когда я увидела его в новостях. Узнала в лицо, подняла переписку пятилетней давности — он. Меня как холодным ливнем окатило — так близко прошла беда рядом, — уточнила она.

Девушка призвала быть людей осторожными, потому что неизвестно, кто на самом деле скрывается за анкетой в соцсетях.

Напомним, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно 15 сентября. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.