"Слушал, вникал в детали". Девушка рассказала о своём общении с рыбинским маньяком на сайте знакомств

Жительница Ярославской области рассказала, как познакомилась с Виталием Молчановым, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве детей своей сожительницы. В беседе с изданием "76.ru" девушка призналась, что они начали общаться на сайте знакомств пять-шесть лет назад и сначала мужчина показался ей очень милым.
— Каждый день желал доброго утра и спокойной ночи, делал комплименты и присылал фото. Как теперь понимаю — старые снимки. Был очень участлив, слушал, вникал в детали, — поведала девушка.
Силовики о нём даже не знали. Рыбинский маньяк досрочно вышел из тюрьмы почти за год до расправы над детьми, но на учёт так и не всталТеперь местных правоохранителей проверят на предмет исполнения служебных обязанностей и небрежного отношения к службе.
Она также сообщила, что переписка с Молчановым прекратилась по её инициативе после того, как мужчина перешёл к интимным намёкам.
По словам девушки, когда она узнала из новостей, что сотворил мужчина, была ошеломлена.
— Меня аж подкинуло, когда я увидела его в новостях. Узнала в лицо, подняла переписку пятилетней давности — он. Меня как холодным ливнем окатило — так близко прошла беда рядом, — уточнила она.
Девушка призвала быть людей осторожными, потому что неизвестно, кто на самом деле скрывается за анкетой в соцсетях.
Напомним, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно 15 сентября. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.
За время поисков рыбинского маньяка удалось найти 12 человек, находившихся в розыскеВсе задержанные в ходе операции были доставлены в полицию до момента рассмотрения материалов дел в суде.
Мужчину задержали 18 сентября в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Он дал признательные показания и рассказал о событиях рокового вечера. Его обвиняют в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, суд арестовал Молчанова на два месяца.
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