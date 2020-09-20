В Минобороны РФ вновь заявили, что террористы готовят провокации с отравляющими веществами в Сирии

Российские военные получили информацию о подготовке провокаций с применением отравляющих веществ со стороны боевиков террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* на юге идлибской зоны деэскалации конфликта. Об этом на брифинге заявил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

— В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам" провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации, — отметил он.

Гринкевич также добавил, что активисты организации "Белые каски" готовят места для провокаций террористов.

— По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе [в подготовке] к проведению постановочных видеосъёмок, принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации "Белые каски", — уточнил замруководителя ЦПВС.

По словам контр-адмирала, боевики хотят инсценировать атаки в ближайшие дни в населённых пунктах Эриха и Бесамес "для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения".

Ранее Гринкевич уже заявлял, что террористы готовят подобные провокации в провинции Идлиб, северо-запад Сирии.