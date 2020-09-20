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В Петербурге руфер и девушка сорвались с крыши и погибли — видео

Отмечается, что молодой человек неоднократно проводил экскурсии.

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Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна с крыши одного из зданий сорвались руфер и девушка, которая находилась в этот момент с ним. В результате происшествия оба погибли. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.

Три человека сорвались с крыши на западе Москвы

Предположительно, это были рабочие.

На кадрах видно, что на месте происшествия дежурят сотрудники полиции, а сам инцидент произошёл в одном из дворов города. Как отмечает "Mash на Мойке", погибшим руфером оказался 23-летний мужчина, который называл себя городским экскурсоводом и путешественником.

Личность погибшей сейчас выясняется. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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