В Петербурге руфер и девушка сорвались с крыши и погибли — видео

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В Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна с крыши одного из зданий сорвались руфер и девушка, которая находилась в этот момент с ним. В результате происшествия оба погибли. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.
На кадрах видно, что на месте происшествия дежурят сотрудники полиции, а сам инцидент произошёл в одном из дворов города. Как отмечает "Mash на Мойке", погибшим руфером оказался 23-летний мужчина, который называл себя городским экскурсоводом и путешественником.
Личность погибшей сейчас выясняется. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.