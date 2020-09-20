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СК начал проверку по факту взрыва в жилой пятиэтажке в Тюмени

Ранее сообщалось, что один из пострадавших был доставлен в больницу.

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Фото © 72.ru

После взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени следственные органы начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

20 сентября в вечернее время в доме 95 на улице 50 лет ВЛКСМ города Тюмени произошёл хлопок. Следственными органами СК России по Тюменской области организована и проводится доследственная проверка по данному факту, — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также опрашивают свидетелей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ремонт самого дома закончится к Новому году.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на втором этаже жилого дома. Из здания было эвакуировано 85 человек. В результате происшествия пострадало два человека, один из них был доставлен в больницу. Жильцов расселяют в гостиницу.

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