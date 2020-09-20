СК начал проверку по факту взрыва в жилой пятиэтажке в Тюмени

После взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени следственные органы начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
— 20 сентября в вечернее время в доме 95 на улице 50 лет ВЛКСМ города Тюмени произошёл хлопок. Следственными органами СК России по Тюменской области организована и проводится доследственная проверка по данному факту, — говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также опрашивают свидетелей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Приморье помогут с покупкой новых квартирРемонт самого дома закончится к Новому году.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на втором этаже жилого дома. Из здания было эвакуировано 85 человек. В результате происшествия пострадало два человека, один из них был доставлен в больницу. Жильцов расселяют в гостиницу.