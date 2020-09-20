СК начал проверку по факту взрыва в жилой пятиэтажке в Тюмени

После взрыва в жилом пятиэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени следственные органы начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— 20 сентября в вечернее время в доме 95 на улице 50 лет ВЛКСМ города Тюмени произошёл хлопок. Следственными органами СК России по Тюменской области организована и проводится доследственная проверка по данному факту, — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, а также опрашивают свидетелей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.