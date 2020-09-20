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Россия и Белоруссия могут отменить роуминг до конца 2020 года

Следующие переговоры по данному вопросу запланированы на 25 сентября.

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Министерства связи России и Белоруссии могут решить вопрос с отменой роуминга на территории двух стран до конца нынешнего года. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передаёт телеканал "Беларусь 1".

Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведётся, — подчеркнул Рапота.

Он также добавил, что "заверение было достаточно чёткое, что они эту проблему решат".

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Республика является надёжным заёмщиком, отметил он.

На последнем заседании министерств было дано обещание всё-таки до конца этого года этот вопрос решить, — уточнил госсекретарь.

Стоит отметить, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства идёт уже три года. В прошлом году была утверждена соответствующая дорожная карта. Согласно документу плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Григорий Рапота ранее утверждал, что Минсвязи двух стран обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая дорожная карта выполняется по графику.

Добавим, что несколько дней назад по данному вопросу прошла встреча в формате видеоконференции, на которой присутствовали профильные специалисты двух стран. На ней также было принято решение, что переговоры Москвы и Минска по отмене роуминга продолжатся 25 сентября.

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