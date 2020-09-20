Россия и Белоруссия могут отменить роуминг до конца 2020 года

Министерства связи России и Белоруссии могут решить вопрос с отменой роуминга на территории двух стран до конца нынешнего года. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передаёт телеканал "Беларусь 1".

— Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведётся, — подчеркнул Рапота.

Он также добавил, что "заверение было достаточно чёткое, что они эту проблему решат".

— На последнем заседании министерств было дано обещание всё-таки до конца этого года этот вопрос решить, — уточнил госсекретарь.

Стоит отметить, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства идёт уже три года. В прошлом году была утверждена соответствующая дорожная карта. Согласно документу плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Григорий Рапота ранее утверждал, что Минсвязи двух стран обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая дорожная карта выполняется по графику.