Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как экономику республики, так и собственную.
— Обеспечиваются расчёты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес, — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1", отметив, что Белоруссия — очень близкий торговый и экономический партнёр РФ.
Песков раскрыл, на что пойдёт кредит в $1,5 млрд для БелоруссииМосква продолжит оказывать поддержку экономике республики, заверил он.
Силуанов подчеркнул, что в случае с Минском ещё не было прецедентов нарушения сроков возврата займов. Россия, по словам главы Минфина, считает Белоруссию хорошим заёмщиком.
Напомним, договорённость о кредите была достигнута в Сочи, где прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее Силуанов объяснил, как республика будет получать заём: его разобьют на несколько частей.