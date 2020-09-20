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Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Республика является надёжным заёмщиком, отметил он.

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Антон Силуанов. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как экономику республики, так и собственную.

Обеспечиваются расчёты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес, — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1", отметив, что Белоруссия — очень близкий торговый и экономический партнёр РФ.

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Москва продолжит оказывать поддержку экономике республики, заверил он.

Силуанов подчеркнул, что в случае с Минском ещё не было прецедентов нарушения сроков возврата займов. Россия, по словам главы Минфина, считает Белоруссию хорошим заёмщиком.

Напомним, договорённость о кредите была достигнута в Сочи, где прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее Силуанов объяснил, как республика будет получать заём: его разобьют на несколько частей.

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