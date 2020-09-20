Силуанов объяснил выгоду от выдачи кредита Белоруссии

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия с помощью предоставления кредита Белоруссии поддержит как экономику республики, так и собственную.

— Обеспечиваются расчёты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес, — сказал он в интервью телеканалу "Россия-1", отметив, что Белоруссия — очень близкий торговый и экономический партнёр РФ.

Силуанов подчеркнул, что в случае с Минском ещё не было прецедентов нарушения сроков возврата займов. Россия, по словам главы Минфина, считает Белоруссию хорошим заёмщиком.