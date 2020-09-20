Психотерапевт предрёк россиянам массовую депрессию из-за коронавируса

Неопределённость в ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в итоге может привести к затяжной депрессии среди россиян. Об этом рассказал психотерапевт Павел Пономарёв.
— Сейчас все люди психологически устали от неопределённости с коронавирусом. Так как ситуация не решена, то мы входим в преддепрессивное хроническое состояние, — поделился он с агентством Ura.ru.
Пандемия могла стать причиной роста числа людей с ОКР. Психолог назвал плюсы заболеванияУ страдающих обсессивно-компульсивным расстройством возникает желание повторять одни и те же действия или же привязывать их к какой-то значимой мысли.
Специалист добавил, что внутреннее раздражение может повлиять и на отношения в семьях. Конфликты будут происходить чаще и усугубляться. Он вспомнил времена, когда в стране действовал режим самоизоляции, и напомнил, что уже тогда многие психиатры и наркологи были переориентированы на борьбу с последствиями эпидемии в своей сфере деятельности.
Сегодня же во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что пока предпосылок для повторного введения ограничений из-за коронавируса в России нет, однако новые случаи CoViD-19 в стране продолжают регистрировать, поэтому расслабляться рано.