"Они пишут о себе". Седокова жёстко ответила хейтершам-разведёнкам под свадебным фото

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с подписчиками фото со свадьбы, которая была тайной. Пользуясь случаем, артистка ответила всем, кто не верил в то, что после ухода от прошлого мужа она будет счастлива.

У себя в "Инстаграме" она написала, что, когда в 22 года вместе с дочерью уходила от первого супруга, футболиста Валентина Белькевича, многие думали, что она никому уже не будет нужна. Затем певица была в браке с бизнесменом Максимом Чернявским, но и этот союз распался. Теперь же Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму.

Впрочем, после свадьбы у неё появились новые комментаторы — хейтерши. По словам исполнительницы, ей стали писать едкие комментарии бывшие поклонницы её творчества и просто женщины за 40. Они зло иронизируют: мол, "опять замуж".

— Но я девочка взрослая и понимаю, что они пишут о себе. Я — отражение их комплексов. Я — отражение их не веры в себя. <...> Жизнь может развернуться и полностью измениться в 50, 60 или даже 80, — написала Седокова в посте.