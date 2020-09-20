Эксперт рассказал о "неадекватном" завышении цен на российский препарат от коронавируса за 12 тысяч рублей

Российский препарат от коронавируса продаётся в России по очень завышенной стоимости, причём такое ценообразование основано не на сложности производства таблеток или каких-либо технических нюансах, а исключительно на алчности отечественных фармацевтов. Об этом написал политолог Глеб Кузнецов в "Фейсбуке".

— Цена 12 тысяч в рознице и 15 с гаком примерно в госзакупке за 40 таблеток — это абсолютно беспримерный случай неадекватной, неземных масштабов алчности и стремления переложить деньги в карманы людей, которые даже не удосуживаются привести для той самой алчности хоть какие-то основания, — пишет он.

Во-первых, сама молекула не защищена патентом и фактически досталась российским фармацевтам бесплатно. Во-вторых, по словам Кузнецова, удалось сэкономить на исследованиях, ведь испытания таблеток были сделаны в Японии, после чего их дженерики начали производить не только в РФ, но и в других странах. Причём даже экспортные цены значительно уступают российским для внутреннего рынка.

— На индийском рынке для индийского пациента одна таблетка 200 мг стоит от 30 рублей на наши деньги (Sun Pharma) и до 100 рублей — у Dr. Reddy's. При 380 рублях в российской рознице за таблетку отечественного препарата (и 550 рублях в госзакупках), — приводит пример эксперт.

Третьим пунктом Кузнецов отмечает тот факт, что в производство отечественного варианта препарата были вложены в том числе госсредства, что должно говорить о его создании не ради наживы, а ради "общественно полезных целей". И, в-четвёртых, он указывает на простоту производства таблеток, с чем без проблем справляются даже "советские заводы по производству старых советских препаратов грошовых", что также идёт вразрез с нынешней ценовой политикой.