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Эксперт рассказал о "неадекватном" завышении цен на российский препарат от коронавируса за 12 тысяч рублей

Его аналог в Индии продаётся в 10 раз дешевле.

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Фото © Pixabay

Российский препарат от коронавируса продаётся в России по очень завышенной стоимости, причём такое ценообразование основано не на сложности производства таблеток или каких-либо технических нюансах, а исключительно на алчности отечественных фармацевтов. Об этом написал политолог Глеб Кузнецов в "Фейсбуке".

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Лекарство может появиться в аптеках уже на следующей неделе, цена за одну упаковку будет начинаться от 12 320 рублей.

Цена 12 тысяч в рознице и 15 с гаком примерно в госзакупке за 40 таблеток — это абсолютно беспримерный случай неадекватной, неземных масштабов алчности и стремления переложить деньги в карманы людей, которые даже не удосуживаются привести для той самой алчности хоть какие-то основания, — пишет он.

Во-первых, сама молекула не защищена патентом и фактически досталась российским фармацевтам бесплатно. Во-вторых, по словам Кузнецова, удалось сэкономить на исследованиях, ведь испытания таблеток были сделаны в Японии, после чего их дженерики начали производить не только в РФ, но и в других странах. Причём даже экспортные цены значительно уступают российским для внутреннего рынка.

На индийском рынке для индийского пациента одна таблетка 200 мг стоит от 30 рублей на наши деньги (Sun Pharma) и до 100 рублей — у Dr. Reddy's. При 380 рублях в российской рознице за таблетку отечественного препарата (и 550 рублях в госзакупках), — приводит пример эксперт.

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Третьим пунктом Кузнецов отмечает тот факт, что в производство отечественного варианта препарата были вложены в том числе госсредства, что должно говорить о его создании не ради наживы, а ради "общественно полезных целей". И, в-четвёртых, он указывает на простоту производства таблеток, с чем без проблем справляются даже "советские заводы по производству старых советских препаратов грошовых", что также идёт вразрез с нынешней ценовой политикой.

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