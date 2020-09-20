Загнали на эфире? Кто ответит за смерть легендарного ведущего "Русского лото"

В Москве скончался 70-летний бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов. Его увезли в столичную больницу им. Иноземцева со съёмочной площадки в тяжёлом состоянии с воспалением лёгких. Его родственники считают, что его попросту загнали: в последнее время он чувствовал себя неважно, однако продолжал день и ночь сниматься. Скорее всего, Борисов понимал, что болен коронавирусом, однако руководство не отпускало его в больницу, беспокоясь в первую очередь о графике выхода "Русского лото" и рейтингах.
Михаилу Борисову стало плохо днём на съёмках программы "У нас выигрывают", у него резко упало давление, начались затруднения с дыханием. В 12:35 его коллеги позвонили в скорую, вызвали бригаду. Приехавшие медики после быстрого осмотра предложили ведущему госпитализацию, от которой он отказался.
Через несколько часов ему снова стало плохо. Тогда сотрудники в 15:45 вызвали скорую помощь ещё раз — и Борисова наконец увезли в 36-ю больницу им. Иноземцева. Уже к вечеру из-за продолжающегося ухудшения состояния больного врачам пришлось перевезти Борисова в другую городскую больницу — № 52. Оказалось, что за это время у шоумена развилась лёгочная эмболия, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи поставили страшный диагноз: Борисов скончался из-за двусторонней пневмонии, спровоцированной коронавирусной инфекцией на фоне сахарного диабета и гипертензии.
— Борисов скончался в 52-й больнице 19 сентября в 23:08. Диагноз — "коронавирусная инфекция, двустороннее осложнение в лёгких", — рассказал источник Лайфа.
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Как выяснилось, воспаление лёгких у 70-летнего Борисова развилось на фоне коронавируса. По разным данным, к моменту госпитализации площадь поражения лёгких достигла 75%. И всё это время ведущий работал на съёмочной площадке, медленно умирая сам и заражая коронавирусом всех участников шоу.
Вскоре после смерти телеведущего в социальных сетях появилось заявление его сестры — Нины Борисовой. Она предположила, что Михаил был давно болен, однако лечиться его не отпустило начальство. В последнее время Нина практически не видела брата, поскольку тот постоянно пропадал на работе. Борисов работал сверхурочно, и начальство якобы давило на него насчёт записи передач. Она также предположила, что коллеги отговорили его от обращения к врачам, несмотря на недомогание.
Лайф попытался выяснить у сестры, что происходило в последнее время с её братом, однако, услышав вопросы, женщина бросила трубку. Администрация программы "Русское лото" также отказалось отвечать на вопросы Лайфа, сославшись на отсутствие руководства в выходные дни. Представители больницы не смогли прояснить подробности, предложив отправить вопросы в будний день.
Если это правда, тогда получается, что руководство программы поставило под риск заражения коронавирусом весь персонал "Русского лото", а также других коллег Борисова. Теперь им предстоит сдать анализы и пройти проверку.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Михаил Борисов начинал свою карьеру как главный режиссёр Томского театра драмы. В 1994 году пришёл в программу "Русское лото", где проработал вплоть до своей кончины. Также Борисов был ведущим передач "Умный нашёлся" на канале ТВЦ и "Олимпийский огонь" — на канале "Спорт" в 2004 году. В последние годы Борисов работал в Театральном институте им. Щукина. Коллеги отзывались о нём как о стабильном человеке, который всегда полон энергии и жизни.
— Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушёл как артист — прямо со съёмочной площадки. Мы скорбим…
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