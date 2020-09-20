Зелень для вора в законе. Ахмед Шалинский положил глаз на овощное дело Лоту Гули

На днях стало известно, что против известного чеченского вора в законе Ахмеда Шалинского заведено дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Незадолго до этого его прочили в короли криминального мира России. Лайф изучил личность знаменитого "законника" и оценил его шансы на главный воровской трон.

После недавнего убийства известного вора в законе Надира Салифова, более известного как Лоту Гули, пошли разговоры, кто возглавит его криминальную империю, построенную на контроле торговли фруктами, овощами и зеленью в странах бывшего СССР. Лайф уже писал, что бразды правления перехватил его брат Намик Салифов, у которого есть внушительная поддержка азербайджанской диаспоры. Но есть и ещё один влиятельный претендент на роль "смотрящего" за овощной мафией. Это молодой вор в законе чеченского происхождения Ахмед Домбаев, более известный как Ахмед Шалинский.

Между "розой ветров" и религией

В силу своего менталитета чеченцы трудно признают криминальный интернационал и воровской уклад. Он у многих преступников-мусульман ассоциируется отчасти с христианскими обычаями. Поскольку воров, по их мнению, "крестят".

Однако в последнее время ситуация меняется, чеченцы всё чаще становятся "смотрящими" в тюрьмах и лагерях, сохраняя при этом приверженность своей религии. Одним из таких мусульманских воров новой формации считается и Ахмед Домбаев — восходящая звезда не только чеченского, но и всего российского преступного мира.

Ахмед Шалинский родился в 1981 году в Чечне и с юных лет встал на путь криминала. В 2009 году будущий вор ограбил в Москве фуру с применением огнестрельного оружия, за что получил свои 10 лет строгого режима. С первых дней заключения в известной Бутырке Домбаев проявил себя злостным "отрицалой" и быстро завоевал авторитет среди приверженцев воровской идеи. По некоторым данным, в Бутырке Домбаев познакомился и с влиятельным "законником" Бадри Когуашвили, который сразу же разглядел в нём потенциал.

Снискал Домбаев и немалую популярность среди своих соплеменников. "Законник" активно занимается спортом, не употребляет алкоголя и наркотиков и проявляет нелицемерную приверженность религии. Поэтому немало чеченцев становится под его знамёна, хотя ранее они группировались в основном в так называемых тюремных джамаатах, которые не признают воровской уклад и отстаивают в тюрьмах и лагерях право жить согласно мусульманским обычаям.

Ахмед Шалинский в заключении на Южном Урале. Фото © v-tagile.ru

Двойной воровской подход

Короновали Домбаева в 2012 году заочно в Дубае по личной рекомендации Бадри Когуашвили. В это время он сидел во Владикавказе. Однако, по некоторым данным, новоиспечённый "законник" не спешил называть себя вором, написав дипломатичный ответ: — Час добрый, арестанты! Мира и процветания Воровскому! Поздравляю всех с Новым годом! Арестанты, ставлю вас в курс, 10.12.2012 якобы подход, который был ко мне, я от него воздерживаюсь по ряду уважительных причин. На этом всё. С уважением, Ахмед Шалинский. Курсовая написана в зоне "Лесозавод Осетия".

Отказ от столь высокой для преступника чести, возможно, был вызван тем, что дубайскую сходку не признал бесспорный на тот момент лидер преступного мира Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан. По некоторым данным, отказаться от подхода посоветовал старейший вор в законе осетинский авторитет 76-летний Эльбрус Гогичаев по прозвищу Абуз, который посетил Шалинского в СИЗО Владикавказа. Уже в начале 2013 года Усоян был застрелен снайпером — и Домбаев всё же стал называть себя вором, когда его короновала приближённая к Деду группа воров.

По данным "Прайм крайм", демарш Домбаева был расценён кутаисскими ворами из клана Таро как личное оскорбление. Поэтому они до сих пор не признают его криминального статуса.

После смерти Деда Хасана Домбаев участвовал вместе с Лоту Гули в известном воровском "прогоне", лишавшем воровского статуса Ровшана Ленкоранского, которого считали заказчиком убийства Усояна.

Домбаев и Челябинская область

Домбаев прошёл немало тюрем и лагерей на севере и юге нашей страны, в том числе побывал он и в "Чёрном дельфине". Последние годы Шалинского, уже в статусе вора в законе, были связаны с Челябинской областью. Сначала он сидел в ИК-1 посёлка Пирсы Челябинской области, а потом, с февраля 2018 года, в ИК-1 города Копейска, откуда Шалинский освободился в прошлом году. Сидел он и в том самом транзитном СИЗО № 3 Челябинска, где на днях свёл счёты с жизнью Максим Марцинкевич (Тесак).

Домбаев Ахмед Вис-Хажиевич. Челябинская область, Кыштым, ИК-10, 2017 год. Фото © primecrime.ru

Несмотря на то что Челябинская область в общем и целом считается красной (контролируемой администрацией, а не криминалитетом), Ахмед Шалинский не только считался "смотрящим" по области, но и считается по сей день. Будучи в колонии, он расставлял своих ставленников по тюрьмам и лагерям области, преимущественно чеченцев. Скорее всего, многие из них в ближайшее время станут новыми лидерами преступного мира. Поэтому авторитет молодого да раннего Домбаева растёт день ото дня.

Окна с воровскими звёздами для короля рынков

Ахмед Шалинский освободился в октябре 2019 года и приехал в Чечню, где его друзья построили для него настоящий воровской особняк с тематической символикой.

Но в Чечне "законник" не задержался и, по данным уральских СМИ, перебрался в Москву, где некоторые подозревают Шалинского в намерении перехватить денежные потоки, которые приносит мафии торговля фруктами, орехами и овощами. Оптовый рынок "Фудсити", где затариваются простые торговцы, связывали с криминальным влиянием Ровшана Ленкоранского, а потом и Лоту Гули. По некоторым данным, Шалинский не претендует на контроль над конкретным рынком "Фудсити". Но скоро будут построены другие рынки, куда, возможно, переберётся "овощная мафия".

Если Шалинский сможет осуществить контроль над этими новыми рынками, он сможет серьёзно потеснить азербайджанскую мафию, которая благодаря поддержке турецкого криминала и этнической составляющей самих торговцев фруктами и овощами в последние годы доминирует в криминальном мире постсоветского пространства.

210-я для Ахмеда Шалинского

Однако далеко идущие планы молодого вора в законе могут спутать правоохранители. По данным "Прайм крайм", в отношении Ахмеда Шалинского было заведено дело по роковой для организованного отечественного криминалитета статье 210 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии).