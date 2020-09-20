Доверенное лицо Тихановской задержали на акциях протеста в Минске

В Минске на несанкционированной акции протеста сотрудниками правоохранительных органов был задержан Олег Моисеев — доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и член созданного оппозицией Координационного совета. Об этом сообщает не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна".

— Сегодня в Минске во время марша был задержан член основного состава КС Олег Моисеев, — подтвердили информацию в совете.

По данным правозащитников, помимо Моисеева в белорусской столице было задержано ещё 166 человек, некоторых уже отпустили. В других регионах страны на акциях протеста было задержано ещё 69 граждан.

Накануне Лайф сообщал о более чем 400 задержанных в республике.