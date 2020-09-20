Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Греция продлила ограничения на въезд для россиян до начала октября

Они вступят в силу в ночь с 21 на 22 сентября.

83

Фото © Pixabay

Ограничения по числу российских туристов, которые могут въезжать на территорию Греции, будут продлены на ближайшие две недели, до 5 октября. Об этом говорится в новом совместном министерском решении.

"Очень хорошая". В Минздраве Греции оценили российскую вакцину от коронавируса

Теперь в Афинах ждут данные третьего этапа испытаний.

В настоящий момент в отношении туристов из РФ действуют аналогичные правила, которые были введены на период с 7 сентября до 23:59 21 сентября. Согласно им, за одну неделю в страну может въехать не более 500 россиян, при себе у них должны быть отрицательный тест на коронавирус и документы с указанием планируемого места проживания.

При этом въехать в страну туристы из России могут только воздушным путём через аэропорты трёх городов — Афины, Салоники и Ираклион. Для прилетающих может проводиться выборочное тестирование на коронавирус, до выдачи результатов которого приезжие не должны покидать место проживания. За нарушение ограничительных мер предполагается штраф в размере пяти тысяч евро.

Ранее Лайф сообщал, какие страны будут закрыты для туристов как минимум до 2021 года.

Выбор редакции