Греция продлила ограничения на въезд для россиян до начала октября

Ограничения по числу российских туристов, которые могут въезжать на территорию Греции, будут продлены на ближайшие две недели, до 5 октября. Об этом говорится в новом совместном министерском решении.

В настоящий момент в отношении туристов из РФ действуют аналогичные правила, которые были введены на период с 7 сентября до 23:59 21 сентября. Согласно им, за одну неделю в страну может въехать не более 500 россиян, при себе у них должны быть отрицательный тест на коронавирус и документы с указанием планируемого места проживания.

При этом въехать в страну туристы из России могут только воздушным путём через аэропорты трёх городов — Афины, Салоники и Ираклион. Для прилетающих может проводиться выборочное тестирование на коронавирус, до выдачи результатов которого приезжие не должны покидать место проживания. За нарушение ограничительных мер предполагается штраф в размере пяти тысяч евро.