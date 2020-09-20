В Раде предложили отпраздновать юбилей акта о союзе с нацистами

Депутаты Верховной рады Украины предложили в 2021 году провести торжественную церемонию празднования 80-летия со дня подписания Акта о восстановлении Украинского государства, заключённого между нацистской Германией и бандеровцами. Об этом сообщает Strana.ua.

— Из самого проекта узнать можно только то, что акт был провозглашён 30 июня 1941 года. Какое именно государство было восстановлено в этот день и как долго оно существовало, авторы разъяснять не стали. И неудивительно, ведь никакого украинского государства тогда не появилось, — говорится в публикации.

Отмечается, что инициатива депутатов, среди которых нардепы от фракций "Свобода", "Голос", "Слуга народа", "Батьковщина", "Доверие" и "За будущее", собственно, ко всей Украине имеет очень слабое отношение. Дело в том, что в оригинальном документе, который подписал заместитель вождя ОУН* Ярослав Стецько в присутствии представителей германского военного командования майора Айкерна и капитана Коха, речь идёт о создании "Украинского государства" на западных землях, в будущем оно подчинялось бы созданному в Киеве правительству.

Журналисты подчёркивают, что территориальная ограниченность "государства" не главный вопрос относительно празднования подписания документа на государственном уровне. Дело в том, что один из его пунктов говорит о сотрудничестве с "великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире", а также о том, что украинская армия будет воевать на стороне новых союзников.

Ранее Лайф сообщал, что лидера украинских националистов приговорили к двум годам тюрьмы.