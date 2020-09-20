В России предложили выплачивать постоянные пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой повысить пособие по безработице для людей, у которых есть несовершеннолетние дети, и применять его на постоянной основе. Как пишут "Известия", эта идея включена в предложения ФНПР к проекту Генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и Правительством РФ на 2021–2023 годы.

Уточняется, что данный документ позволит определить основные направления деятельности Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Добавим, что в настоящее время предложения в проект соглашения находятся на стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца следующего месяца.

По словам советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР Егора Пьяных, инициатива заключается не только в сохранении пособия, но и в применении его на постоянной основе. Сейчас выплата безработным родителям, у которых есть дети младше 18 лет, осуществляется в размере трёх тысяч рублей в дополнение к пособию по безработице как антикризисная мера. В ФНПР отметили, что вопрос размера доплаты требует проработки, однако предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребёнка, в целом по стране он составляет чуть менее 11 тысяч рублей. Кроме того, пока не решено, один или оба родителя смогут претендовать на выплату.

В аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой, которая координирует работу РТК, заявили, что пока рано комментировать предложения профсоюзов.