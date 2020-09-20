В России предложили выплачивать постоянные пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой повысить пособие по безработице для людей, у которых есть несовершеннолетние дети, и применять его на постоянной основе. Как пишут "Известия", эта идея включена в предложения ФНПР к проекту Генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и Правительством РФ на 2021–2023 годы.
Уточняется, что данный документ позволит определить основные направления деятельности Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Добавим, что в настоящее время предложения в проект соглашения находятся на стадии обсуждения, его планируется подготовить до конца следующего месяца.
Минтруд планирует увеличить пособие на детей для малоимущих семейПо данным ведомства, выплаты положены более чем двум миллионам детей.
По словам советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР Егора Пьяных, инициатива заключается не только в сохранении пособия, но и в применении его на постоянной основе. Сейчас выплата безработным родителям, у которых есть дети младше 18 лет, осуществляется в размере трёх тысяч рублей в дополнение к пособию по безработице как антикризисная мера. В ФНПР отметили, что вопрос размера доплаты требует проработки, однако предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребёнка, в целом по стране он составляет чуть менее 11 тысяч рублей. Кроме того, пока не решено, один или оба родителя смогут претендовать на выплату.
В аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой, которая координирует работу РТК, заявили, что пока рано комментировать предложения профсоюзов.
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Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах в сентябре безработным гражданам дополнительно по три тысячи рублей к пособию по безработице за каждого несовершеннолетнего ребёнка. По оценкам правительства, на эти цели будет выделено 8,5 миллиарда рублей, выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан.