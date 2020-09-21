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Украинский политик рассказал о "тварях" во власти, из-за которых идёт сокращение нации

По его словам, несмотря на бедность населения, руководство страны не предпринимает каких-либо попыток, чтобы предоставить более доступные лекарства.

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Фото © ТАСС / Zuma

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко назвал власти страны "тварями" из-за сокращения финансирования государственной медицины, которое грозит катастрофой для жителей Незалежной. Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

По его словам, на территории страны сейчас работает только восемь венерологических диспансеров, а особое беспокойство вызывает ситуация с лечением туберкулёза.

Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулёз не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат, — подчеркнул Червоненко.

Экс-премьер Украины заявил, что население страны за время независимости сократилось на 20 миллионов

Он также отметил, что ежегодно Незалежная "теряет по Полтаве".

Кроме того, он обратил внимание на проблемы в области психиатрии. Червоненко уточнил, что статистика по самоубийствам на Украине несравнима с CoViD-19. Политик добавил, что большое количество психически нездоровых граждан, которые должны быть под наблюдением специалистов, из-за недостатка финансирования лечатся вне медучреждений, что, как он утверждает, опасно для окружающих людей.

Но эти твари — они за деньги продадут нацию, — отметил Червоненко, говоря о властях страны.

Ранее директор киевского Института сердца Борис Тодуров выразил мнение, что из-за кадрового голода через несколько лет государственная медицина на Украине может "умереть".

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