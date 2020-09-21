Украинский политик рассказал о "тварях" во власти, из-за которых идёт сокращение нации

Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко назвал власти страны "тварями" из-за сокращения финансирования государственной медицины, которое грозит катастрофой для жителей Незалежной. Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

По его словам, на территории страны сейчас работает только восемь венерологических диспансеров, а особое беспокойство вызывает ситуация с лечением туберкулёза.

— Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулёз не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат, — подчеркнул Червоненко.

Кроме того, он обратил внимание на проблемы в области психиатрии. Червоненко уточнил, что статистика по самоубийствам на Украине несравнима с CoViD-19. Политик добавил, что большое количество психически нездоровых граждан, которые должны быть под наблюдением специалистов, из-за недостатка финансирования лечатся вне медучреждений, что, как он утверждает, опасно для окружающих людей.

— Но эти твари — они за деньги продадут нацию, — отметил Червоненко, говоря о властях страны.