Пираты угрожают убить трёх захваченных в Африке российских моряков, если не получат выкуп

Пираты угрожают убить трёх российских моряков, которые были захвачены в Гвинейском заливе в мае этого года, если не получат за них выкуп. Об этом сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море, со ссылкой на главу рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постпредстве Крыма при Президенте РФ Александра Молохова.

Отметим, что пираты напали на два судна, похитив несколько моряков, в том числе и граждан РФ. Двое соотечественников были похищены с научно-исследовательского корабля Djibloho, который ходит под флагом Экваториальной Гвинеи, а ещё один россиянин — с грузового судна Rio Mitong, которое выходило в море под флагом Коморских Островов.

По данным Dryad Global, пираты связались с родственниками похищенных и предупредили, что начнут убивать моряков, если не получат выкуп. Добавим, что этим летом уже была попытка передать деньги захватчикам, однако она оказалась неудачной.