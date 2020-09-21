В РАН объяснили, кому категорически противопоказана вакцинация от коронавируса

У вакцинации от коронавируса есть ограничения, однако они могут касаться только небольших групп пациентов, у которых диагностированы первичные иммунодефициты. Об этом заявил академик РАН Александр Караулов в интервью RT.

— При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием, — сказал он.

Караулов указал на заблуждение многих людей о том, что "надёжнее" переболеть коронавирусом естественным путём. Академик подчёркивает, что именно вакцинация является лучшим методом. Во-первых, вакцина безопаснее самой болезни, а во-вторых, поствакцинальный иммунитет нисколько не уступает естественному. К тому же сами препараты постоянно совершенствуются.