В Гвинейском заливе пираты захватили два судна, на борту которых могут быть россияне

Пираты напали на грузовое судно Rio Mitong, которое выходило в море под флагом Коморских Островов.

Как сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море, инцидент случился в Гвинейском заливе, недалеко от столицы Экваториальной Гвинеи порта Малабо. Пираты на скоростной лодке подошли к судну и похитили двух членов экипажа, предположительно, россиянина и украинца. По данным портала, остальной состав команды корабля находится в безопасности.

В Dryad Global также заявили о ещё одном нападении в данном районе. Пираты захватили научно-исследовательское судно Djibloho, находившееся на рейде порта Луба (Экваториальная Гвинея). По неподтверждённым данным, в результате нападения могли быть похищены двое граждан РФ.