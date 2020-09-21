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Диетолог назвал продукты, которые помогут укрепить иммунитет осенью

По его словам, салаты в это время года лучше всего заправлять льняным маслом.

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Фото © Pixabay

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что осенью важно разнообразить свой рацион полезными продуктами, потому что этот период коварен появлением сезонных простудных заболеваний. В интервью телеканалу "Звезда" специалист рассказал, как укрепить свой иммунитет в это время года.

По словам Гинзбурга, чтобы питание поддерживало иммунитет организма, важно есть много разноцветных овощей.

Морковь, томаты, перцы, тыква — всё это содержит разные антиоксиданты, которые в сумме будут стимулировать иммунитет, — отметил диетолог.

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Эксперт также подчеркнул, что крайне важно наличие витамина С в организме. Специалист советует есть ягоды, яблоки и шиповник, который также можно заваривать как чай.

Кроме того, Гинзбург уточнил, что необходимо употреблять и те продукты, которые отвечают за отсутствие воспалительных процессов. В частности, это рыба: скумбрия, сельдь и сардина. Там содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3.

Также диетолог посоветовал кушать грецкие орехи, арахис и фундук. А вот салаты осенью лучше всего заправлять льняным маслом.

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Ранее Гинзбург заявлял, что тыква является идеальным продуктом для похудения осенью и в начале зимы.

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