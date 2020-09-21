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В ОНФ предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Отмечается, что около 200 тысяч выпускников детдомов до сих пор не получили свои квартиры по достижении совершеннолетия.

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Фото © ТАСС / Кассин Павел

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой о создании нового вида льготной ипотеки с 2–6% годовых для детей-сирот. Как сообщают "Известия", предложение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, эту идею уже рассматривают в российском правительстве.

По данным Счётной палаты, в России около 200 тысяч выпускников детских домов до сих пор не получили свои квартиры по достижении совершеннолетия и им годами приходится ждать своей очереди.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В связи с этим разрабатывается система жилищных сертификатов для детей-сирот. Именно по этому документу предлагается предоставлять льготные кредиты, чтобы их обладатели могли выбрать себе жилплощадь в любом регионе, где учатся или работают.

Данную идею уже поддержали в Счётной палате, а также в Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Стоит отметить, что на исполнение обязательств перед сиротами и сокращение жилищной очереди потребуется примерно 265 миллиардов рублей.

Ранее Правительство России одобрило выделение из резервного фонда субсидий для многодетных семей на погашение части долга по ипотечным кредитам.

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