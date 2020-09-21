В ОНФ предложили ввести льготную ипотеку для детей-сирот

Общероссийский народный фронт выступил с инициативой о создании нового вида льготной ипотеки с 2–6% годовых для детей-сирот. Как сообщают "Известия", предложение направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, эту идею уже рассматривают в российском правительстве.

По данным Счётной палаты, в России около 200 тысяч выпускников детских домов до сих пор не получили свои квартиры по достижении совершеннолетия и им годами приходится ждать своей очереди.

В связи с этим разрабатывается система жилищных сертификатов для детей-сирот. Именно по этому документу предлагается предоставлять льготные кредиты, чтобы их обладатели могли выбрать себе жилплощадь в любом регионе, где учатся или работают.

Данную идею уже поддержали в Счётной палате, а также в Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Стоит отметить, что на исполнение обязательств перед сиротами и сокращение жилищной очереди потребуется примерно 265 миллиардов рублей.