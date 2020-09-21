Известный сериал "Шиттс Крик" стал обладателем семи премий Emmy. Церемония награждения в этом году проходит дистанционно в связи с пандемией коронавируса.
Уточняется, что актёр Юджин Леви за свою роль в сериале получил награду в номинации "Лучший комедийный актёр". Помимо него за эту статуэтку боролись Энтони Андерсон ("Чёрная комедия"), Дон Чидл ("Чёрный понедельник"), Тед Дэнсон ("В лучшем мире"), Майкл Дуглас за роль в "Методе Комински" и Рами Юссеф, сыгравший в сериале "Рами".
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А актриса Кэтрин О'Хара, также сыгравшая в этом сериале, победила в номинации "Лучшая комедийная актриса". На эту награду также претендовали Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини за роли в сериале "Мёртв для меня", Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в "Удивительной миссис Мейзел", Исса Рэй ("Белая ворона") и Трэйси Эллис Росс ("Чёрная комедия").
Кроме того, Дэн Леви стал обладателем Emmy за сценарий сериала "Шиттс Крик". Он же вместе с Эндрю Чидивино получил приз за режиссёрскую работу, а в компании с актрисой Эмми Мерфи — за роли второго плана. Также сериал был награждён статуэткой как самый лучший комедийный сериал года. Всего упомянутый ситком претендовал на 15 наград.
Добавим, что ведущие церемонии награждения комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон в шуточной манере соблюли санитарные нормы. Отмечается, что они обработали антисептиком, а потом подожгли конверт, в котором должен был храниться лист с именем одного из обладателей премии. Энистон помогла погасить огонь с помощью огнетушителя.
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Премия Emmy присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи в прайм-тайм — вечерние часы самого активного просмотра.