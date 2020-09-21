Ещё два региона России встретили первый снег — видео

Арктический воздух, который буквально вчера порадовал первым снегом жителей Архангельской области, принёс аналогичный подарок ещё в несколько регионов России. Например, почти по всему Пермскому краю белая пелена смогла укутать землю. При этом в краевой столице, как и Екатеринбурге, сил у зимы хватило только на мокрый снег с дождём.

Как обещают уральские синоптики, уже в ночь с 21-го на 22-е число город ожидает более мощный снежный напор, температура воздуха ночью может опуститься до четырёх градусов ниже нуля.

Куда более снежные картины наблюдались в не очень больших городах Пермского края. Жители Кизела, Губахи, Чусового уже смогли побывать в зиме и публикуют в соцсетях фотографии оттуда.