Немецкий депутат заявила, что США угрожает Германии из-за "Северного потока — 2"

Депутат ландтага Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен рассказала, что США усилили давление на ФРГ из-за строительства газопровода "Северный поток — 2". В беседе с КП она уточнила, что это произошло в начале прошлого месяца.

— Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода, — отметила политик.

По словам Петерзен, отказ от "Северного потока — 2", в котором, как она утверждает, заинтересована Германия, негативно скажется на экономике страны. Она также напомнила, что в строительстве газопровода участвуют многие немецкие и европейские компании.

— Остановка "Северного потока — 2" немедленно повлечёт для них колоссальные убытки, а в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для Германии, — уточнила немецкий депутат.

Кроме того, Ольга Петерзен выступила за завершение строительства газопровода и снятие антироссийских санкций.

Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт предупреждал о возможных многомиллиардных штрафах в случае отказа от строительства "Северного потока — 2". По его словам, это не просто российский и немецкий проект — в строительстве газопровода принимает участие свыше сотни фирм.