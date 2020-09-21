Немецкий депутат заявила, что США угрожает Германии из-за "Северного потока — 2"

Депутат ландтага Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерзен рассказала, что США усилили давление на ФРГ из-за строительства газопровода "Северный поток — 2". В беседе с КП она уточнила, что это произошло в начале прошлого месяца.
— Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом написали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода, — отметила политик.
По словам Петерзен, отказ от "Северного потока — 2", в котором, как она утверждает, заинтересована Германия, негативно скажется на экономике страны. Она также напомнила, что в строительстве газопровода участвуют многие немецкие и европейские компании.
Возможный преемник Меркель заявил, что нужно остановить строительство "Северного потока — 2"Он отметил, что ФРГ не должна становиться слишком зависимой в энергообеспечении ни от американцев, ни от российского газа.
— Остановка "Северного потока — 2" немедленно повлечёт для них колоссальные убытки, а в среднесрочной перспективе может означать подорожание голубого топлива для Германии, — уточнила немецкий депутат.
Кроме того, Ольга Петерзен выступила за завершение строительства газопровода и снятие антироссийских санкций.
Ранее депутат бундестага Вальдемар Гердт предупреждал о возможных многомиллиардных штрафах в случае отказа от строительства "Северного потока — 2". По его словам, это не просто российский и немецкий проект — в строительстве газопровода принимает участие свыше сотни фирм.
Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Против строительства выступает Вашингтон и грозит ввести новые санкции против сторонников проекта. По данным СМИ, ради спасения "Северного потока — 2" ФРГ предложила США миллиардную сделку.