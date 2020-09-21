В Кемерове водитель "шкоды" насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Кемерове водитель автомобиля "Шкода-Рапид" сбил насмерть 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с двухлетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Трагедия произошла утром по местному времени на проспекте Ленинградском. По словам водителя иномарки, в какой-то момент он включил печку, из-за чего у него запотели стёкла и он не увидел пешеходов.
На Кубани полицейский насмерть сбил школьницу и уехал с места ДТП ремонтировать машинуИнцидент произошёл накануне вечером, проводится служебная проверка.
Причины и обстоятельства трагедии уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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