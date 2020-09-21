В Кемерове водитель "шкоды" насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Кемерове водитель автомобиля "Шкода-Рапид" сбил насмерть 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с двухлетней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Трагедия произошла утром по местному времени на проспекте Ленинградском. По словам водителя иномарки, в какой-то момент он включил печку, из-за чего у него запотели стёкла и он не увидел пешеходов.