В России за сутки выявлено ещё 6196 человек с коронавирусом

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За сутки в России выявили ещё 6196 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Всего за время эпидемии коронавируса выявлено 1 109 595 случаев.
В Китае обнаружили коронавирус на упаковке морепродуктов из РоссииВсех контактировавших поместили под наблюдение врачей, им также был сделан тест на CoViD-19.
За сутки CoViD-19 унёс жизни 71 человека. Общее количество жертв заболевания выросло до 19 489 человек. Выздоровело же ещё 2616 человек. Общее число излечившихся составляет уже 911 973 человека.
Накануне в ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений из-за коронавируса в России. Там считают, что ещё не время для успокоения.