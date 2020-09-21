В России за сутки выявлено ещё 6196 человек с коронавирусом

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За сутки в России выявили ещё 6196 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Всего за время эпидемии коронавируса выявлено 1 109 595 случаев.

За сутки CoViD-19 унёс жизни 71 человека. Общее количество жертв заболевания выросло до 19 489 человек. Выздоровело же ещё 2616 человек. Общее число излечившихся составляет уже 911 973 человека.