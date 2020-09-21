В Петербурге курсанта разыскивают по подозрению в зверском убийстве матери

В Санкт-Петербурге разыскивают курсанта Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова по подозрению в жестоком убийстве родной матери. По данным "Mash на Мойке", 19-летний Олег скрылся после страшного преступления.

Тело женщины с ножевыми ранениями тела и шеи в собственной квартире нашёл супруг. Подозрение пало на проживающего с ней сына — студента второго курса Макаровки. Молодой человек после преступления исчез, его ищут.