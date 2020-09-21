Названы стоп-слова для подписей к переводам денег

При переводе денег с карты на карту большинство людей игнорирует графу, где можно указать назначение платежа. Но если всё же человек решил подписать перевод, то ему стоит избегать любых слов, которые могут быть связаны с терроризмом и наркотиками. Такие рекомендации дал управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин.
Специалист пояснил, что банки по закону обязаны анализировать перевод между клиентами, данную процедуру осуществляет автоматическая система мониторинга. Если в назначении платежа появятся такие стоп-слова, как, например, бомба, взрыв, взятка или название наркотика, начнётся проверка. В ходе неё банк обратится либо к одному из участников транзакции, либо в Федеральную налоговую службу за пояснениями. Если цели платежа так и не подтвердятся, то сумму заблокируют, а информация может быть передана в правоохранительные органы.
Финансовые хитрости. За что могут заблокировать карту и списать деньгиВ августе почти ежедневно стали появляться новости о том, что клиенту банка или заблокировали карту, или списали с неё деньги. В полиции нескольких регионов даже призвали граждан быть бдительными, так как стало немало жалоб на мошенников. Лайф разобрался, за что банки блокируют карты клиентов и как избежать пропажи денег со счёта.
Как добавил Редин, закон не регламентирует наличия отдельного списка "запрещённых" слов. Но самым безопасным примечанием к платежу считаются варианты: "дарение", "в подарок" или "к празднику". Эксперт уточнил, что подаренные деньги не облагаются налогом.
— Преимущество такого назначения платежа состоит в том, что дарение — некоммерческая сделка, а согласно Налоговому кодексу, доходы, полученные в результате дарения, налогом не облагаются, — пояснил Редин в беседе с изданием "Прайм".
Как сообщал Лайф, ранее специалисты зафиксировали рекордное сокращение числа банковских карт в России.