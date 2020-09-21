"Предвестие конца света". Россиян напугал жуткий "дождь" из мёртвых ворон

Видео © Соцсети
В городе Балаково Саратовской области десятки ворон по непонятной причине замертво упали на дорогу. Очевидцы поделились кадрами жуткого "дождя" в соцсетях и назвали событие предвестием конца света.
Некоторые комментаторы написали, что у птиц случился "разрыв сердца" из-за салюта. Другие посчитали эту версию неправдоподобной и привели более мистический вариант: "дождь" из ворон предвещает скорый конец света. Выяснением настоящих причин массовой гибели птиц займутся специалисты Управления ветеринарии Правительства Саратовской области. На месте происшествия уже отобрали пробы воздуха для лабораторных исследований.
Сова запуталась в проводах на крыше дома в Москве и была атакована воронами. Из ловушки её вызволили спасателиПтица не испугалась и спокойно подпустила к себе людей.
Ранее учёные из Германии, Великобритании и Новой Зеландии обнаружили у ворон способность определять вес предмета на глаз.