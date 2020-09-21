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"Предвестие конца света". Россиян напугал жуткий "дождь" из мёртвых ворон

Выяснением причин массовой гибели птиц занимаются специалисты.

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Видео © Соцсети

В городе Балаково Саратовской области десятки ворон по непонятной причине замертво упали на дорогу. Очевидцы поделились кадрами жуткого "дождя" в соцсетях и назвали событие предвестием конца света.

Некоторые комментаторы написали, что у птиц случился "разрыв сердца" из-за салюта. Другие посчитали эту версию неправдоподобной и привели более мистический вариант: "дождь" из ворон предвещает скорый конец света. Выяснением настоящих причин массовой гибели птиц займутся специалисты Управления ветеринарии Правительства Саратовской области. На месте происшествия уже отобрали пробы воздуха для лабораторных исследований.

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