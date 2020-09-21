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Тело пропавшего полгода назад известного учёного нашли возле кладбища в Новосибирске

Причина смерти мужчины устанавливается, его опознали по записке в кармане.

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Фото © Pixabay

В Новосибирске был найден мёртвым известный учёный, специалист в области создания измерительных приборов Геннадий Иванович Кулаков, пропавший без вести весной этого года. Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза алерт".

Найден. Погиб. С 3 марта 2020 года его местонахождение было неизвестно. Отряд приносит свои соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

По данным СУ СК по Новосибирской области, тело пропавшего учёного было обнаружено случайным прохожим. В ходе осмотра в одном из карманов одежды погибшего была обнаружена записка, которую Кулаков всегда носил при себе на случай своей пропажи. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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