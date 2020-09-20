Как потеряла, не помнит. В Петербурге нашли мать брошенной в коляске полуторагодовалой малышки

История с найденной в Петербурге в коляске девочкой получила дальнейшее развитие. Обнаружена мать полуторагодовалой малышки, которую она "потеряла" в Калининском районе на улице Бутлерова.
Правоохранителям горе-мамаша заявила, что была пьяна, когда оставила ребёнка на улице, возвращаясь из гостей. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. При этом она не помнит, как потеряла дочь.
Женщину уже привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Полицией по факту произошедшего продолжается проверка.
В Челябинске младенец получил жуткие ожоги на прогулке в коляскеСпециалисты напоминают, что всего несколько лишних минут под солнцем могут привести к серьёзным последствиям для детей.
В любом случае женщину теперь ждёт общение не только со стражами порядка, но и с социальными службами. Они намерены выяснить, способна ли та заботиться о дочери, передаёт телеграм-канал "Mash на Мойке".
Напомним, о брошенной малышке в полицию заявил 49-летний Дмитрий. Он ехал домой в три часа ночи, когда на пути увидел оставленную коляску, в которой лежала девочка в возрасте около полутора лет. Мужчина заявил, что готов с женой удочерить ребёнка. Сейчас малышка находится в больнице.
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