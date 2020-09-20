Правительство сняло ограничения на въезд в Россию для граждан ещё четырёх стран

Правительство России сняло ограничения для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Республики Корея на въезд в страну через воздушные пункты пропуска. Об этом говорится в распоряжении кабмина от 20 сентября текущего года, опубликованном на сайте.

Отмечается, что граждане этих четырёх государств, а также те, кто имеет там вид на жительство, могут беспрепятственно въехать в РФ. Россияне также имеют возможность улететь в любую из этих стран.