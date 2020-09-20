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Правительство сняло ограничения на въезд в Россию для граждан ещё четырёх стран

Авиасообщение с этими государствами возобновляется уже со следующей недели.

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Фото © Pixabay

Правительство России сняло ограничения для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Республики Корея на въезд в страну через воздушные пункты пропуска. Об этом говорится в распоряжении кабмина от 20 сентября текущего года, опубликованном на сайте.

Отмечается, что граждане этих четырёх государств, а также те, кто имеет там вид на жительство, могут беспрепятственно въехать в РФ. Россияне также имеют возможность улететь в любую из этих стран.

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Авиасообщение со страной восстановят уже 27 сентября.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Рейсы в столицы Казахстана, Киргизии и Белоруссии возобновятся уже с 21 сентября, а Кореи — с 27-го числа.

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