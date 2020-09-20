Мотоциклистам запретили ночные поездки в районе Патриарших прудов в Москве из-за жалоб жителей

Ярые фанаты железных коней и езды в ночное время теперь не смогут прокатиться по центру Москвы в районе Патриарших прудов. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) ввёл ограничения на поездки, сообщает ТАСС.
— Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время. <...> Приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время. Запрет действует с 22:00 до 07:00, — цитирует агентство пресс-службу ЦОДД.
В России предложили штрафовать мотоциклистов за опасные манёвры на дорогеПроект поправок в КоАП уже направлен в российское правительство.
При этом байкерам днём и вечером ездить там можно. Отмечается также, что ночное ограничение на езду вводится в столице впервые.
Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание мотоциклистам за излишний шум. До этого за нарушение соответствующих правил мотолюбители платили всего 500 рублей.
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