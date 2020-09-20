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Путин записал обращение для Генассамблеи ООН

Видео покажут в Нью-Йорке 22 сентября.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Российский лидер Владимир Путин записал своё выступление для Генеральной Ассамблеи ООН на видео. Об этом сообщает телеканал "Россия-1". Отмечается, что с обращением президент выступил на фоне баннера "Общее будущее общими силами".

Видеообращение — это одна из рекомендаций Генассамблеи ООН в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. От каждой страны в зале будет находиться по одному человеку. При этом лидеры стран могут лично посетить штаб-квартиру организации, однако перед этим им придётся пройти двухнедельный карантин в Нью-Йорке.

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Речь будет готова и записана на видео до конца недели.

Как ранее сообщал Лайф, выступление Владимира Путина на Генассамблее ООН состоится в первый день сессии — 22 сентября. В этот же день прозвучат речи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля.

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