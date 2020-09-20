Путин записал обращение для Генассамблеи ООН

Российский лидер Владимир Путин записал своё выступление для Генеральной Ассамблеи ООН на видео. Об этом сообщает телеканал "Россия-1". Отмечается, что с обращением президент выступил на фоне баннера "Общее будущее общими силами".

Видеообращение — это одна из рекомендаций Генассамблеи ООН в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. От каждой страны в зале будет находиться по одному человеку. При этом лидеры стран могут лично посетить штаб-квартиру организации, однако перед этим им придётся пройти двухнедельный карантин в Нью-Йорке.