В Нижегородской области загорелся танк-памятник, участвовавший в битве за Берлин — видео

Отмечается, что боевая машина — танк Т-34-85 — была выпущена в 1945 году и участвовала в битве за Берлин. Первоначально она находилась в немецкой столице, затем её передали в Магдебург, а после начала вывода войск из Германии перевезли в посёлок Новосмолинский в память о воинах-нижегородцах.