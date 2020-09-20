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В Нижегородской области загорелся танк-памятник, участвовавший в битве за Берлин — видео

По словам местных жителей, инцидент произошёл в пятницу, а боевую машину подожгли дети.

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Видео © Telegram / "Нижний № 1"

В военном посёлке Новосмолинский Нижегородской области прямо на постаменте загорелся танк-памятник, сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".

Отмечается, что боевая машина — танк Т-34-85 — была выпущена в 1945 году и участвовала в битве за Берлин. Первоначально она находилась в немецкой столице, затем её передали в Магдебург, а после начала вывода войск из Германии перевезли в посёлок Новосмолинский в память о воинах-нижегородцах.

Как сообщают очевидцы в группе "Подслушано Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошёл в пятницу, 18 сентября, а подожгли танк дети.

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Это решение было принято по итогам Армейских игр.

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