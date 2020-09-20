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Пассажирское судно село на мель у Аландских островов в Балтийском море — видео

Утечки топлива обнаружено не было.

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В Балтийском море пассажирское судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов. На борту находится 200 пассажиров и 80 членов экипажа, никто из них не пострадал. Идёт эвакуация.

Как сообщает Yle, инцидент произошёл возле острова Йэрсъё. Паром направлялся из Турку в Стокгольм. Отмечается, что на борту сохраняется спокойная обстановка, пассажиров разместили на верхней палубе и раздали всем спасательные жилеты. Причина произошедшего пока не известна, но уточняется, что утечки топлива обнаружено не было.

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