Пассажирское судно село на мель у Аландских островов в Балтийском море — видео

Viking lines färja Amorella har gått på grund utanför Mariehamn på Åland.



– Jag kan bekräfta en grundstötning, säger Eleonora Hansi, informationschef Viking Line Skandinavien.https://t.co/hSfxejmXIG pic.twitter.com/rcCJ0Ad8nV — Dagens Nyheter (@dagensnyheter) September 20, 2020

В Балтийском море пассажирское судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов. На борту находится 200 пассажиров и 80 членов экипажа, никто из них не пострадал. Идёт эвакуация.

Как сообщает Yle, инцидент произошёл возле острова Йэрсъё. Паром направлялся из Турку в Стокгольм. Отмечается, что на борту сохраняется спокойная обстановка, пассажиров разместили на верхней палубе и раздали всем спасательные жилеты. Причина произошедшего пока не известна, но уточняется, что утечки топлива обнаружено не было.