Viking lines färja Amorella har gått på grund utanför Mariehamn på Åland.— Dagens Nyheter (@dagensnyheter) September 20, 2020
– Jag kan bekräfta en grundstötning, säger Eleonora Hansi, informationschef Viking Line Skandinavien.https://t.co/hSfxejmXIG pic.twitter.com/rcCJ0Ad8nV
В Балтийском море пассажирское судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов. На борту находится 200 пассажиров и 80 членов экипажа, никто из них не пострадал. Идёт эвакуация.
Как сообщает Yle, инцидент произошёл возле острова Йэрсъё. Паром направлялся из Турку в Стокгольм. Отмечается, что на борту сохраняется спокойная обстановка, пассажиров разместили на верхней палубе и раздали всем спасательные жилеты. Причина произошедшего пока не известна, но уточняется, что утечки топлива обнаружено не было.
Военные корабли России и Индии провели совместные учения в Бенгальском заливеИз-за пандемии коронавируса военным пришлось отказаться от обмена офицерами связи, манёвры прошли в бесконтактном формате.
Ранее Лайф рассказывал, что в Находке на пляж мыса Шефнера тайфун выбросил корабль под флагом КНДР. Отсутствие людей на судне породило в соцсетях слух, что на берег был выброшен корабль-призрак, однако позже оказалось, что экипаж прятался внутри.
Лента новостей
"По мановению волшебной палочки". Путин рассказал, как военные возводили медцентры в разгар эпидемии
сегодня в 13:34
Как потеряла, не помнит. В Петербурге нашли мать брошенной в коляске полуторагодовалой малышки
сегодня в 13:10
Пассажирское судно село на мель у Аландских островов в Балтийском море — видео
сегодня в 12:57