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Склад с поддельным алкоголем найден в одном из роскошных турецких отелей

По данным правоохранителей, контрафакт распространялся как среди туристов, так и через местные курортные магазины.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

В одном из пятизвёздочных отелей в Турции найден крупный склад с поддельным алкоголем. Сотрудники Управления безопасности Антальи обнаружили его после ликвидации сети аналогичных складов в других частях провинции, сообщает портал Hurriyet.

Название отеля, где хранилась запрещённая продукция, не раскрывается, известно лишь, что он расположен в курортном районе Серик. Также у него был ещё один склад — в центре Антальи. В общей сложности правоохранительные органы изъяли более девяти тысяч бутылок поддельного спиртного.

Фото © Hurriyet

Фото © Hurriyet

Полицией было задержано пять подозреваемых, ведётся расследование.

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