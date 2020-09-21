Склад с поддельным алкоголем найден в одном из роскошных турецких отелей

В одном из пятизвёздочных отелей в Турции найден крупный склад с поддельным алкоголем. Сотрудники Управления безопасности Антальи обнаружили его после ликвидации сети аналогичных складов в других частях провинции, сообщает портал Hurriyet .

Название отеля, где хранилась запрещённая продукция, не раскрывается, известно лишь, что он расположен в курортном районе Серик. Также у него был ещё один склад — в центре Антальи. В общей сложности правоохранительные органы изъяли более девяти тысяч бутылок поддельного спиртного.