В Красноярском крае волонтёры ведут поиски трёх пропавших подростков

В посёлке Шушенское Красноярского края десятки волонтёров поискового отряда "Лиза алерт" сотрудники регионального управления МЧС России и правоохранительных органов ведут поиски трёх пропавших подростков. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети "ВКонтакте".

— Помогите найти подростков! Пропал Павлов Илья, 16 лет. Зайцев Андрей, 17 лет. Сафаров Виталий, 17 лет, — говорится в сообщении.

Местонахождение молодых людей неизвестно с 19 сентября, волонтёры просят откликнуться всех, кто знает хоть какую-то информацию о пропавших.