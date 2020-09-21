В Красноярском крае волонтёры ведут поиски трёх пропавших подростков

В посёлке Шушенское Красноярского края десятки волонтёров поискового отряда "Лиза алерт" сотрудники регионального управления МЧС России и правоохранительных органов ведут поиски трёх пропавших подростков. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети "ВКонтакте".
— Помогите найти подростков! Пропал Павлов Илья, 16 лет. Зайцев Андрей, 17 лет. Сафаров Виталий, 17 лет, — говорится в сообщении.
Местонахождение молодых людей неизвестно с 19 сентября, волонтёры просят откликнуться всех, кто знает хоть какую-то информацию о пропавших.
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