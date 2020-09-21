Байден ошибся и "похоронил" 200 миллионов человек

Кандидат в президенты США Джо Байден опять попал в неловкую ситуацию — на этот раз во время очередной встречи с избирателями. Демократ запутался в нулях и предрёк гибель 200 миллионов американцев от коронавирусной инфекции.

— Если Дональд Трамп будет делать так, как захочет, ситуация с CoViD-19 осложнится ещё больше. Согласно оценкам, умрёт 200 миллионов человек — вероятно, до того, как я закончу этот разговор, — заявил Байден.

Отметим, что население США составляет 328 миллионов человек. Вероятно, Байден перепутал миллионы и тысячи, поскольку на данный момент в стране умерло более 199 тысяч пациентов с коронавирусом.