Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Байден ошибся и "похоронил" 200 миллионов человек

Очередную оговорку политик допустил во время критики в адрес нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

1343
Post cover

Фото © Facebook / Joe Biden

Кандидат в президенты США Джо Байден опять попал в неловкую ситуацию — на этот раз во время очередной встречи с избирателями. Демократ запутался в нулях и предрёк гибель 200 миллионов американцев от коронавирусной инфекции.

Если Дональд Трамп будет делать так, как захочет, ситуация с CoViD-19 осложнится ещё больше. Согласно оценкам, умрёт 200 миллионов человек — вероятно, до того, как я закончу этот разговор, — заявил Байден.

Отметим, что население США составляет 328 миллионов человек. Вероятно, Байден перепутал миллионы и тысячи, поскольку на данный момент в стране умерло более 199 тысяч пациентов с коронавирусом.

Байден перепутал Иран и Ирак во время речи о погибших американских солдатах

Говоря о раненых военнослужащих, политик исправился.

Соперник Трампа на предстоящих выборах не в первый раз допускает досадные ошибки, а в его заключительной речи перед демократами и вовсе обнаружили плагиат. Президент США Дональд Трамп пригласил Байдена сдать совместный тест на наркотики.

Выбор редакции