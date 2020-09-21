Обстреляли машину из автомата. Бизнесмена Быкова заподозрили в причастности к покушению

Обвиняемого в ряде убийств красноярского предпринимателя Анатолия Быкова проверяют на причастность к ещё одному преступлению — подстрекательству к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, о возможной причастности Быкова к преступлению стало известно в ходе расследования основного уголовного дела в отношении предпринимателя по статье "Руководство преступным сообществом".

— В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления "Подстрекательство к убийству". По предварительной версии следствия, примерно в начале октября 2004 года в посёлке Удачном краевого центра Быков склонил своего знакомого убить 38-летнего жителя города Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом Федерации бокса Красноярского края, — сообщили в ведомстве.

Как пояснили в СКР, покушение на Грабовского было совершено 1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в посёлок Овинный. Киллер дождался, когда мимо будет проезжать автомобиль жертвы, и открыл по машине огонь из автомата Калашникова. Грабовского от гибели спасло то, что он смог увести автомобиль с линии обстрела. Киллер с места преступления скрылся.

Напомним, Анатолий Быков уже обвиняется в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был арестован 7 мая, на следующий день Свердловский районный суд отправил его под арест до 4 июля.