Обстреляли машину из автомата. Бизнесмена Быкова заподозрили в причастности к покушению

Обвиняемого в ряде убийств красноярского предпринимателя Анатолия Быкова проверяют на причастность к ещё одному преступлению — подстрекательству к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, о возможной причастности Быкова к преступлению стало известно в ходе расследования основного уголовного дела в отношении предпринимателя по статье "Руководство преступным сообществом".
— В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления "Подстрекательство к убийству". По предварительной версии следствия, примерно в начале октября 2004 года в посёлке Удачном краевого центра Быков склонил своего знакомого убить 38-летнего жителя города Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом Федерации бокса Красноярского края, — сообщили в ведомстве.
Как пояснили в СКР, покушение на Грабовского было совершено 1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в посёлок Овинный. Киллер дождался, когда мимо будет проезжать автомобиль жертвы, и открыл по машине огонь из автомата Калашникова. Грабовского от гибели спасло то, что он смог увести автомобиль с линии обстрела. Киллер с места преступления скрылся.
Челентано из Сибири. За политиком, бизнесменом и авторитетом Быковым пришли спустя 26 летПравоохранители задержали известного бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации заказных убийств. В последнее время Быков вёл активную интернет-кампанию против красноярского губернатора и активно продвигал граничащие с сепаратизмом идеи сибирского регионализма.
Напомним, Анатолий Быков уже обвиняется в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был арестован 7 мая, на следующий день Свердловский районный суд отправил его под арест до 4 июля.
Как сообщал Лайф, следствие убеждено, что члены банд Быкова причастны к убийствам криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году.