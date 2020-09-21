Яд, который спасает от смерти. Неожиданный эффект пчелиных укусов

Учёные обнаружили, что это вещество способно уничтожить самую страшную разновидность рака молочной железы.

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Перед вами реальный снимок под микроскопом. Клетка умирает, что не может не радовать: это клетка рака молочной железы, притом самой нехорошей разновидности. В целом она в процессе своей трижды проклятой жизнедеятельности вела себя так же, как и все раковые клетки: имела повреждения в ДНК, не желала их чинить, при этом бесконтрольно размножалась и могла в любой момент начать путешествовать по организму, чтобы основать ещё одну колонию на новом месте. Это, кстати, и есть метастазы. Но у данной клетки — одна совсем плохая особенность. У неё нет трёх важных рецепторов:

1) реагирующих на женский гормон эстроген;

2) реагирующих на ещё один женский гормон — прогестерон ("гормон беременности");

3) рецепторов HER2 — они отвечают за рост клетки.

Если при анализе на все эти три вопроса приходит ответ "нет", ставят диагноз: трижды негативный рак молочной железы. При отсутствии этих рецепторов на клетки опухоли не удаётся воздействовать гормональными препаратами — гормонам нужны эти рецепторы, чтобы за что-то зацепиться и соединиться с клеткой. По поводу HER2 двоякая ситуация: когда их слишком много, это тоже не к добру, потому что раковые клетки тогда чрезмерно растут, чрезмерно делятся и быстро метастазируют. Но, когда их меньше, чем у нормальной клетки, или нет совсем, опять беда — не работают направленные против них препараты. Поэтому трижды негативный рак груди самый ужасный. Он бывает достаточно редко, процентах в 15–20 от всех случаев, но прогнозы, конечно, при этом самые что ни на есть неблагоприятные. Поэтому учёные много лет бьются над этими безрецепторными клетками и пытаются найти наконец на них хоть какую-то управу. Вот на снимке выше подействовало сочетание нескольких препаратов.

А недавно в Австралии учёным оказалось достаточно одного вещества. Представьте себе, пчелиного яда. Микробиологи из Института медицинских исследований имени Гарри Перкинса взяли три сотни пчёл, обитающих в Австралии, Великобритании и Ирландии, усыпили их, извлекли яд и ввели его прямо в опухоль. Разумеется, эксперимент провели на мышах. Так вот, выяснилось, что при определённой концентрации через 20 минут у раковых клеток нарушились особые сигнальные связи, которые позволяют им плодиться, отделяться друг от друга и прочее. А через час уже можно было праздновать победу.

Мы обнаружили, что мелиттин может полностью разрушить мембраны раковых клеток в течение 60 минут Киара Даффи Научный сотрудник Университета Западной Австралии

Мелиттин — это основное действующее вещество в пчелином яде. Считается противомикробным, противовирусным и противовоспалительным средством. В данном случае оно фактически продырявило стенки раковых клеток — сделало в них поры. И учёные поняли, как этим воспользоваться наилучшим образом: через эти отверстия теперь очень хорошо пройдёт один известный препарат, его часто используют при химиотерапии, — доцетаксел. Его задача — окончательно добить подлые клетки. По мнению исследователей, сочетание этого лекарства и пчелиного яда может дать великолепный эффект. Из интереса учёные опробовали также яд шмелей, но оказалось, что он такими замечательными свойствами не обладает, нужен именно яд медовых пчёл. Примечательно, что при этом нормальным клеткам мелиттин практически не вредит.

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Это невероятно воодушевляет, что мелиттин, основной компонент пчелиного яда, может подавлять рост клеток смертельного рака груди, в частности, трижды негативного рака груди. Это ещё один удивительный пример того, как природные компоненты можно использовать в лечении болезней Петер Клинкен Ведущий исследователь Университета Западной Австралии

Как пояснили в Институте клинической онкологии ОНЦ РАМН, лечение пчелиным ядом на сегодняшний день не входит в список рекомендованных методов терапии при онкологии. Впрочем, по всему миру постоянно испытывают множество веществ, и это правильно, уверен старший научный сотрудник института Евгений Черёмушкин, — в борьбе с таким врагом надо пробовать всё, что можно. Поэтому у данного способа тоже есть шанс войти в практику.

Если они докажут, что этот компонент реально работает, то дальше это пойдёт по обычному стандартному пути изучения возможности включения сначала в научные программы, сначала на животных и прочее Евгений Черёмушкин Онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН

В Башкирском НИИ по пчеловодству и апитерапии твёрдо уверены в противораковых свойствах пчелиного яда. По словам заместителя главного врача, работающего при институте лечебного центра Азата Кунафина, это вещество борется с самой причиной изначального накопления в организме раковых клеток. Они образуются в теле каждого человека ежесекундно, пояснил врач, просто в нормальной ситуации иммунитет их сразу уничтожает. Но бывает, что стрессы или какие-то воспалительные процессы иммунитет ослабляют. В частности, как отметил Азат Кунафин, известно такое угнетающее действие бактерии хеликобактер пилори — она вызывает язву желудка или двенадцатиперстной кишки. Именно поэтому язва может перейти в рак. Так вот, здесь пчёлы точно могут помочь, заверил специалист.

Мы заметили, что пчелоужаливание, пчелиный яд, его компоненты напрямую участвуют в подавлении данного возбудителя, имеют противовоспалительный эффект, в том числе обезболивающий, потому что пчелиный яд содержит противомикробные элементы. Убивает микробы, снимает воспаление, отёчность и снимает боль Азат Кунафин Заместитель главного врача Республиканского центра народной медицины и апитерапии Башкортостана

У лечебного центра — шесть собственных пасек в разных районах Башкортостана. В каждой — от 500 до 1000 пчелосемей. И их обитатели регулярно жалят всех желающих поправить здоровье. Обычно по 1–10, а то и по 50 раз за сеанс. Методика называется апипунктурой.

Мы используем в своей практике саму пчелу и сажаем её на те биологически активные точки, которые необходимы при тех или иных заболеваниях. Бывает, нижняя половина организма страдает, бывает, верхние конечности, мимика, лицо. Всё зависит от поражения Азат Кунафин Заместитель главного врача Республиканского центра народной медицины и апитерапии Башкортостана

Таким образом в центре лечат артрозы, артриты, остеохондроз, постинсультное состояние и даже рассеянный склероз.

Сам пчелиный яд благодаря своим микроэлементам до 30 раз эффективнее морфина как обезболивающее средство. В течение двух часов после ужаления у нас человек даже иногда забывает о боли, и мы предупреждаем его, чтобы он не делал лишних нагрузок. Кроме того, пчелиный яд улучшает кровоснабжение, за счёт этого обеспечивается приток новых иммунных, защитных клеток в ту или иную область Азат Кунафин Заместитель главного врача Республиканского центра народной медицины и апитерапии Башкортостана