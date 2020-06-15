﻿Чего жужжим? Кому писан закон о пчеловодстве и спасёт ли он ситуацию

Пока зарубежные фермеры безропотно платят за опыление, российские пасечники просят, чтобы им хотя бы не мешали.

А зачем на свете пчёлы?

﻿Среднестатистическая семья в их представлении — это 30 тысяч насекомых. Таким здоровым коллективом они ежедневно облетают по два миллиона цветов. И если когда-нибудь перестанут это делать, на планете не останется ни одного такого места, где люди не узнали бы, что такое голод. Станет, по приблизительным подсчётам, примерно на треть меньше еды, потому что пестики и тычинки не дождутся своего счастья. Абсолютное большинство всех растений на Земле — двуполые, то есть не могут опылять себя сами. 75–80% этой работы берут на себя рабочие пчёлы. Всё остальное худо-бедно проделывают бабочки, жуки, мухи.

Фото © ТАСС / PIXSELL / Marin Tironi

Именно поэтому пчелиные проблемы в ООН обозначали как проблемы человечества, а в некоторых странах их решение является частью государственной политики. Вот, например, Федеральная стратегия по укреплению здоровья медоносных пчёл и других опылителей, принятая в США при Бараке Обаме. Согласно документу, жизнь насекомых должна интересовать в том числе Министерство обороны — Пентагону предписано обеспечить пчёлам "благоприятные природные ландшафты" и "свести к минимуму использование пестицидов, вредных для опылителей".

Неправильные пчёлы

﻿Последние лет 20 творится что-то неладное. К примеру, рабочие пчёлы без видимых причин могут бросить семью и отправиться в неизвестном направлении. Навсегда. Причины этого явления точно не установлены. По одной из версий, обычно такие надёжные и ответственные трудяги сходят с ума под действием клещей из рода Varroa — довольно мерзких паразитов, которые живут на пчёлах с самого момента их появления на свет в качестве личинок и поедают их "печень" (пчелиный орган с похожей функцией называется жировым телом). А заодно и заражают своими вирусами.

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Чего только не происходит с бедными жертвами: то отнимаются крылья и лапки, то ухудшается память и пропадает способность ориентироваться в пространстве. А то и вовсе пчела после "работы" целенаправленно летит не домой, а в другой улей, втирается в доверие к "охраннику" при входе и проникает внутрь, соответственно, вместе с клещами.

Неправильные люди

﻿Конечно, в списке главных виновников пчелиных бед — пестициды и прочие химикаты, которыми опрыскивают всходы. Насекомые вылетают на свежеобработанное поле и не сходят с ума, а просто массово погибают. Пасечники рвут и мечут: почему никто не предупреждает?!

Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Впрочем, на этот счёт, как выяснилось, есть и альтернативная точка зрения. Её высказал владелец почти четырёх сотен ульев, пчеловод из Ленинградской области Сергей Клементьев. Он рассказал, что его пчёлы работают на полях трёх разных сельхозпредприятий и их руководители добросовестно сообщают ему о подготовке к опрыскиванию. Когда в прошлом, 2019 году, стало известно о массовой гибели пчёл в нескольких регионах страны, пасечник пришёл к такому выводу: вероятнее всего, фермеры не предупредили некоторых пасечников не со зла и не из равнодушия, а просто потому, что совершенно не подозревали об их существовании.

﻿Сельхозпредприятиям, если они знают пасечников, которые у них работают, предупредить несложно, позвонить или написать. Но тех пчеловодов, которые кочуют, отследить сложно. Кому-то они сказали из сельхозпредприятий, что они здесь? Нет ﻿Сергей Клементьев ﻿Пчеловод из Ленинградской области

﻿Как раз недавно этот вопрос попытались решить на законодательном уровне: в Госдуму внесён на рассмотрение документ "О пчеловодстве в Российской Федерации". В нём написано, что сельхозпредприятия обязаны заранее сообщать пасечникам о предстоящей обработке полей.

﻿Не позднее чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов лица, ответственные за проведение таких работ, обеспечивают доведение до населения населённых пунктов, расположенных на расстоянии до пяти километров от границ запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) информации о запланированных работах Из текста документа

﻿В тексте законопроекта также говорится, что за нарушение предусматривается ответственность "в соответствии с законодательством Российской Федерации".

﻿Пчеловод с 40-летним стажем, бывший глава Ленинградского отделения агентства по пчеловодству Сергей Аршавский признался, что не ждёт никакого улучшения ситуации в случае принятия этого законопроекта. Эксперт уверен, что установленное правило останется на бумаге: весьма трудно, если не сказать невозможно, будет доказать вину нарушителя.

﻿Не верю я, что это может работать. Прежде чем это заработает, вы представляете, что надо сделать: вызвать комиссию, вызвать ветеринаров, чтобы подтвердили. Ни одна лаборатория не подтвердит, чем отравление произошло — в лабораториях нет методик нужных Сергей Аршавский Бывший глава Ленинградского отделения агентства по пчеловодству, кандидат биологических наук

Особое беспокойство пасечников вызывают препараты из группы никотиноидов. Их хвалят за избирательность: для млекопитающих они безвредны, а вот у насекомых вызывают паралич. Проблема в том, что эффективно парализует при этом не только вредителей, но и тех, без кого можно и лишиться урожая. К слову, в Евросоюзе три разновидности никотиноидов запретили в 2013 году именно за вредность для пчёл. В нашей стране их продолжают использовать.

﻿В Европе эти химикаты запрещены, а лежат их там миллионы тонн. Куда их? В Россию спихнуть это дело! ﻿Сергей Аршавский ﻿Бывший глава Ленинградского отделения агентства по пчеловодству, кандидат биологических наук

﻿Bee-покалипсис

﻿В 2019 году в России насчитали 80 тысяч погибших пчелиных семей. В США годовые потери составили 44% популяции. Там, кстати, дело обстоит таким образом, что фермерам не приходится надеяться, что пчеловоды просто так возьмут и выпустят пчёл на их поля. Выпустят, но за деньги. Мало того, процветает мародёрство. Под покровом ночи преступники в масках крадут пчёл! Очевидно, чтобы с их помощью неплохо заработать. Российским пчеловодам такой вестерн и не снился.

﻿Чтобы тебе платили за опыление? Звучит как юмор. У нас я никогда не слышал, чтобы за опыление платили деньги ﻿Александр Новгородцев ﻿Пчеловод из Челябинска

﻿Пасечник Александр Новгородцев сетует, что в стране совсем не ценят ни пчелиный труд, ни человеческий.

﻿Слышал, что хотят приравнять пчеловодов к самозанятым, ввести, я так понимаю, ещё налоги, и всё. А какой-то поддержки или помощи нет. Я не слышал, чтобы кому-то помогли, деньги выделили, ничего такого не слышал. Нам хотя бы чтобы просто не мешали Александр Новгородцев Пчеловод из Челябинска

﻿Это подтверждает и Сергей Аршавский. По его словам, пока что законы, регулирующие пчеловодство, только создают дополнительные проблемы.

﻿В 2016 году ветеринары разработали рекомендации по содержанию пчёл — это кошмарный документ! Всё направлено на то, чтобы пчеловода наказать. Вот ульи должны быть только жёлтого и голубого, и ещё какого-то цвета. Это пчёлам неважно, а наши досужие проверяющие придут и скажут: "Ага, у тебя другого цвета — наказать" Сергей Аршавский ﻿Бывший глава Ленинградского отделения агентства по пчеловодству, кандидат биологических наук

﻿По мнению заслуженного работника сельского хозяйства, в стране нужно восстановить полноценный контроль за состоянием пасек, который безупречно работал в советские годы: Пчелопром СССР имел свои подразделения в каждом регионе страны.

﻿Были конторы пчеловодства в районах, были инспектора, к ним обращались, они ездили по пасекам и проводили осенние и весенние ревизии: сколько ушло в зимовки, сколько вышло из зимовки, какая сила семей, сколько откачали мёда, сколько вырастили маток Сергей Аршавский ﻿Бывший глава Ленинградского отделения агентства по пчеловодству, кандидат биологических наук

﻿В пояснительной записке к новому законопроекту приведены неутешительные данные о динамике сокращения количества пчелиных семей в стране: сообщается, что в 1990 году их было 4,5 миллиона, в 2000-м — уже 3,4 миллиона, а в 2019-м стало 3,1 миллиона. Однако на самом деле толком их давно никто не считает, сказал эксперт. Во всём остальном мире каждый улей на вес золота.