Коронавирус выявили уже у 31 миллиона землян

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией CoViD-19 во всём мире превысило 31 миллион. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.
Число инфицированных, согласно онлайн-счётчику, составляет 31 028 757, умерло 960 698 инфицированных, 21 254 847 пациентов излечились. Лидерство по количеству случаев заражения продолжают удерживать США. Там было выявлено 6 804 814 инфицированных, 199 512 пациентов умерли. В тройке по-прежнему Индия (5 487 580) и Бразилия (4 544 629).
В РАН объяснили, кому категорически противопоказана вакцинация от коронавирусаПри этом отмечается, что сделать прививку от гриппа лучше уже сейчас.
Россия находится на четвёртой строчке. В стране за время эпидемии коронавирусной инфекции выявлено 1 109 595 случаев заражения. Общее количество жертв заболевания составляет 19 489, выздоровевших — 911 973.