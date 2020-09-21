Цена в 12 тысяч не помеха. Покупатели мигом смели с полок аптек новое лекарство от коронавируса

В первый день продажи новое российское лекарство от коронавируса "Арепливир" уже не найти. Лайф в этом убедился, опросив представителей нескольких крупных фармацевтических сетей. Первых поставок хватило ненадолго. А в некоторых лекарства ещё совсем не видели.

К примеру, в "Столичке" рассказали, что "Арепливир" был только в филиале на Братиславской. Его сразу же раскупили, несмотря на высокую цену — более 12 тысяч рублей. В справочной предложили следить за сайтом с девяти утра и сразу бронировать лекарство. А вот в сетях "36.6", "Планета здоровья", "Горздрав", REDapteka, "Аптека лекфарма" и "Ваша аптека" пока не смогли сообщить, когда будут продавать препарат.

Как рассказал Лайфу эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов, в сложившейся ситуации нет ничего удивительного. В первые дни продаж компания-производитель должна наладить логистику, благодаря которой товар сможет попасть во все аптеки.

— Я думаю, там в пределах нескольких недель в большинстве случаев этот препарат уже будет доступен. Тут опережать события не получится. Сложно сказать, насколько высоким спросом будет пользоваться, сейчас подъём заболеваемости, — добавил Беспалов.

Также эксперт выразил опасения по поводу продажи "Арепливира" в аптеках. По его словам, препарат обладает серьёзными побочными эффектами и может применяться только под контролем врача. Несмотря на это, некоторые аптеки повысили и так заоблачную цену — 12 320 рублей — до 18 600, на что производитель лекарства уже дал жёсткий ответ.

— Мы установили максимальную розничную цену 12 320 рублей для того, чтобы не было цены выше. И мы будем штрафовать и разрывать любые соглашения с аптеками, у которых цена будет выше рекомендованной нами розничной цены, — цитирует гендиректора компании-разработчика Андрея Младенцева РИА "Новости".