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Разработчик препарата от коронавируса "Арепливир": Он стоит столько, сколько он стоит

Представитель фармрынка относится к критике из-за высокой стоимости лекарства по-философски. Напомним, что одна упаковка стоит более 12 тысяч рублей.

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Фото © Pixabay

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Пётр Белый ответил на критику препарата от коронавируса "Арепливир" из-за его высокой стоимости. По его словам, цена обусловлена тем фактом, что это лекарство действительно спасает жизни: ни одному принимавшему его пациенту не понадобился аппарат ИВЛ.

По рецепту и очень дорого. В российских аптеках начали продавать препарат от коронавируса

Заказали его уже многие фармацевтические сети. Но в продаже он будет пока не везде.

Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешёвый в мире препарат, который спасает жизни, — заявил Белый в эфире Первого канала.

Разработчик добавил, что государство не тратило средства на разработку и клинические исследования "Арепливира".

Эксперт рассказал о "неадекватном" завышении цен на российский препарат от коронавируса за 12 тысяч рублей

Его аналог в Индии продаётся в 10 раз дешевле.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня российский препарат от коронавируса "Арепливир" поступил для продажи в аптеки страны. Упаковка стоит 12 320 рублей. Высокую стоимость объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене, причём такое ценообразование основано не на сложности производства таблеток или каких-либо технических нюансах, а исключительно на алчности отечественных фармацевтов.

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