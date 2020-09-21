Разработчик препарата от коронавируса "Арепливир": Он стоит столько, сколько он стоит

Коронавирус: Главное
Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Пётр Белый ответил на критику препарата от коронавируса "Арепливир" из-за его высокой стоимости. По его словам, цена обусловлена тем фактом, что это лекарство действительно спасает жизни: ни одному принимавшему его пациенту не понадобился аппарат ИВЛ.
По рецепту и очень дорого. В российских аптеках начали продавать препарат от коронавирусаЗаказали его уже многие фармацевтические сети. Но в продаже он будет пока не везде.
— Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешёвый в мире препарат, который спасает жизни, — заявил Белый в эфире Первого канала.
Разработчик добавил, что государство не тратило средства на разработку и клинические исследования "Арепливира".
Эксперт рассказал о "неадекватном" завышении цен на российский препарат от коронавируса за 12 тысяч рублейЕго аналог в Индии продаётся в 10 раз дешевле.
Как ранее сообщал Лайф, сегодня российский препарат от коронавируса "Арепливир" поступил для продажи в аптеки страны. Упаковка стоит 12 320 рублей. Высокую стоимость объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене, причём такое ценообразование основано не на сложности производства таблеток или каких-либо технических нюансах, а исключительно на алчности отечественных фармацевтов.