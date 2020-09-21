Разработчик препарата от коронавируса "Арепливир": Он стоит столько, сколько он стоит

Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Пётр Белый ответил на критику препарата от коронавируса "Арепливир" из-за его высокой стоимости. По его словам, цена обусловлена тем фактом, что это лекарство действительно спасает жизни: ни одному принимавшему его пациенту не понадобился аппарат ИВЛ.

— Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешёвый в мире препарат, который спасает жизни, — заявил Белый в эфире Первого канала.

Разработчик добавил, что государство не тратило средства на разработку и клинические исследования "Арепливира".