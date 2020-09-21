"Тихий, сам с собой разговаривал". Знакомый рассказал о курсанте, заподозренном в убийстве матери

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Тихий, спокойный мальчик, не очень общительный и с небольшими странностями. Таким описывают знакомые курсанта одного из морских вузов Санкт-Петербурга. Молодого человека заподозрили в убийстве матери во время ссоры. Саид учился с подозреваемым в страшном преступлении Олегом в одной школе, но никогда не видел его в окружении друзей.

— Он сам с собой разговаривал ходил, сам по себе был тихий. Общался только со своими одноклассниками и то не со всеми. Родители у него спокойные. Видел я его всегда одного. В последний раз видел его полторы недели назад одного, тоже сам с собой разговаривал, — говорит собеседник Лайфа.